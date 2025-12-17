Запад хотел развала России, начиная боевые действия на Украине, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. При этом он добавил, что союзники США в Европе собирались поживиться на этом, взяв реванш за прошлые исторические обиды.

Все полагали, что за короткий период времени РФ они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Хотели вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш, — подчеркнул глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия и Финляндия не извлекли уроки из событий Второй мировой войны. По его словам, кабинет министров Фридриха Мерца в ФРГ показывает открытый реваншизм из-за желания иметь сильную армию в Европе. Глава ведомства добавил, что заявления президента Финляндии Александра Стубба подрывают статус республики, которая раньше придерживалась нейтралитета.