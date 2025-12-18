Президент России Владимир Путин был, есть и останется одним из самых опытных, мудрых и уважаемых политиков, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что Россия продолжает играть очень важную роль в мировой политике.

Мир богат, многообразие мировое является залогом того, что Россия играла, играет и будет играть очень важную роль в глобальной политике. Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей, — отметил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что большинство стран всего мира заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с Россией. Он обратил внимание на совместную работу в международных организациях, таких как БРИКС, ШОС и других.

До этого стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.