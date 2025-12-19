Фон дер Ляйен заявила о единогласном решении ЕС по санкциям Фон дер Ляйен: ЕС единогласно продлил 19 пакетов санкций против России

Страны — члены Евросоюза единогласно поддержали продление 19 пакетов ограничительных мер в отношении России на шесть месяцев, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания Европейского совета, передает РИА Новости.

Сегодня, например, мы единогласно продлили 19 пакетов санкций, — сказала она.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер приветствовал решение саммита ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии общего бюджета блока, а не российских активов. По его словам, отказ от немедленной конфискации замороженных российских активов позволил сообществу избежать «хаоса и раскола».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мотивировал это тем, что дальнейшее финансирование Киева лишь затягивает конфликт, а в Словакии выразили опасения по поводу коррупционных рисков и нецелевого использования средств. В итоге документ был твердо поддержан лишь 25 государствами из 27.

Орбан также назвал выделение ЕС Украине кредита потерей денег. По его словам, Будапешт останется в стороне от этого решения Брюсселя.