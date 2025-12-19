Бельгия поприветствовала отказ ЕС от изъятия российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер приветствовал решение саммита ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии общего бюджета союза, а не российских активов, передает Reuters. По его словам, отказ от немедленной конфискации замороженных российских активов позволил сообществу избежать «хаоса и раскола».

Мы остались едины, — резюмировал бельгийский премьер.

Соглашение, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование средств РФ. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей). Они останутся заблокированными в европейских депозитариях, выступая фактически скрытым залогом по выданным Евросоюзом кредитам.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после саммита, что Украине будет позволено не возвращать кредит, если она не получит от России репарации. Европа также оставляет за собой право распоряжаться российскими активами.