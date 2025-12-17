Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Готовим сытное горячее из картошки и курицы в одном противне. Эта запеканка на ужин из самых простых продуктов понравится как членам семьи, так и хозяйкам, ведь в ее приготовлении все предельно просто.

Вам понадобится: 600 г картофеля (почистить, нарезать тонкими кружками), 500 г куриного филе (кубиками), 1 морковь и 1 луковица (нарезать), 1 болгарский перец (соломкой), 200 г сметаны, 100 мл воды, 150 г твердого сыра (натереть), соль, перец, специи по вкусу. В глубокой форме для запекания выложите слоями: картофель, курицу, морковь, лук и перец. Посолите и поперчите каждый слой. В отдельной миске смешайте сметану с водой до однородности, залейте смесью овощи и курицу так, чтобы жидкость почти покрывала ингредиенты. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки.

Вкус получается очень гармоничным: нежная курица, мягкие овощи и картофель в сливочном соусе, покрытые ароматной сырной корочкой. Сытно, просто и невероятно вкусно!

