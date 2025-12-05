Фаршированные шампиньоны с мясом: только от одного вида этой вкуснятины текут слюни

Приготовьте невероятно сочные фаршированные шампиньоны с мясом и сырной корочкой, которые станут хитом любого стола — подойдут и на ужин, и на праздничный стол.

Вам понадобится: 20 крупных шампиньонов, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. сметаны, зелень, соль, перец, растительное масло. Аккуратно отделите ножки от шляпок грибов. Ножки мелко порубите и обжарьте с измельченным луком и чесноком до золотистого цвета. Смешайте остывшую массу с фаршем, добавьте соль, перец и зелень. Шляпки грибов посолите и заполните мясной начинкой. Выложите фаршированные грибы на противень, смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут.

Вкус этого блюда — невероятно насыщенный: сочные грибные шляпки с ароматной мясной начинкой и золотистой сырной корочкой создают идеальную гармонию. Шампиньоны остаются упругими, фарш — сочным и пряным, а сырная корочка добавляет нежности. Только от одного вида этой вкуснятины слюни текут!

