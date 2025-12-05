ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:01

Фаршированные шампиньоны с мясом: только от одного вида этой вкуснятины текут слюни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно сочные фаршированные шампиньоны с мясом и сырной корочкой, которые станут хитом любого стола — подойдут и на ужин, и на праздничный стол.

Вам понадобится: 20 крупных шампиньонов, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. сметаны, зелень, соль, перец, растительное масло. Аккуратно отделите ножки от шляпок грибов. Ножки мелко порубите и обжарьте с измельченным луком и чесноком до золотистого цвета. Смешайте остывшую массу с фаршем, добавьте соль, перец и зелень. Шляпки грибов посолите и заполните мясной начинкой. Выложите фаршированные грибы на противень, смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут.

Вкус этого блюда — невероятно насыщенный: сочные грибные шляпки с ароматной мясной начинкой и золотистой сырной корочкой создают идеальную гармонию. Шампиньоны остаются упругими, фарш — сочным и пряным, а сырная корочка добавляет нежности. Только от одного вида этой вкуснятины слюни текут!

Ранее стало известно, как приготовить фаршированную яблоками утку с медовой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Общество
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее: чудо-идея для порционной подачи
Общество
Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее: чудо-идея для порционной подачи
Если надоела аджика, делаю цвикли: ярче, острее и с характером! Вкусно с мясом и на хлебушек
Общество
Если надоела аджика, делаю цвикли: ярче, острее и с характером! Вкусно с мясом и на хлебушек
Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот
Общество
Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот
Вкуснее, чем со шпротами! Эти печеночные рулетики с сырной начинкой — новый хит праздничного стола
Общество
Вкуснее, чем со шпротами! Эти печеночные рулетики с сырной начинкой — новый хит праздничного стола
грибы
рецепты
фарш
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.