День матери
26 ноября 2025 в 21:31

Вкусно встречаю Новый год с уткой: рецепт ароматного, фаршированного мяса с медовой корочкой

Вкусно встречаю Новый год с уткой! Этот рецепт ароматного, фаршированного яблоками мяса с медовой корочкой — беспроигрышный вариант для создания незабываемого праздничного застолья.

Вам понадобится утка весом 2-2,5 кг, 3-4 кисло-сладких яблока, 3 столовые ложки жидкого меда, соль, перец и прованские травы по вкусу. Тушку утки необходимо хорошо промыть, обсушить, натереть солью с травами как снаружи, так и изнутри. Яблоки нарежьте крупными дольками и плотно нафаршируйте ими брюшко птицы, это придаст мясу сочность и легкую фруктовую нотку. Утку выложите на противень грудкой вверх, смажьте медом и отправьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 2-2,5 часа, периодически поливая ее выделяющимся соком и жиром для образования румяной, карамельной корочки.

Вкус этого блюда — это божественная комбинация нежнейшего, тающего во рту мяса с хрустящей сладковатой кожицей и ароматных пропитавшихся утиным жиром яблок, которые сами по себе становятся изумительным гарниром. Это беспроигрышный вариант для создания незабываемого праздничного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде.

Дарья Иванова
Д. Иванова
