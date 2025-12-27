Горячее на праздничный стол: утиная грудка в апельсиново-соевом соусе с бататом — эффектно и очень вкусно

Это блюдо выглядит как из хорошего ресторана, а готовится без лишней суеты. Утиная грудка получается сочной, с румяной кожей, а соево-апельсиновый соус добавляет яркую, праздничную нотку. Вместо привычной моркови — батат: сладковатый, нежный и идеально подходящий к утке. Такой вариант точно запомнится гостям.

Ингредиенты для утиной грудки: утиная грудка — 1 шт., соль и чёрный перец — по вкусу, соевый соус — 2 ст. л., сок апельсина — 3–4 ст. л., тимьян — несколько веточек, чеснок — 2–3 зубчика.

Ингредиенты для гарнира: батат — 2–3 средних клубня, сливочное масло — 40–50 г, мёд — 1 ст. л., грецкие орехи — по вкусу, соль — щепотка.

Приготовление: на коже утиной грудки сделайте неглубокие надрезы крест-накрест, не задевая мясо. Посолите, поперчите. Разогрейте сухую сковороду и выложите грудку кожей вниз. Жарьте на среднем огне около 7 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей. Переверните грудку, добавьте тимьян и чеснок, влейте соевый соус и апельсиновый сок. Готовьте ещё 5–6 минут, поливая мясо соусом. Снимите с огня и дайте утке «отдохнуть» 5–8 минут.

Батат очистите, нарежьте крупными кусочками. На сковороде растопите сливочное масло, выложите батат и обжаривайте 8–10 минут до мягкости и лёгкой румяности. Добавьте мёд, рубленые грецкие орехи и щепотку соли, аккуратно перемешайте и снимите с огня.

