Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:30

Горячее на праздничный стол: утиная грудка в апельсиново-соевом соусе с бататом — эффектно и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо выглядит как из хорошего ресторана, а готовится без лишней суеты. Утиная грудка получается сочной, с румяной кожей, а соево-апельсиновый соус добавляет яркую, праздничную нотку. Вместо привычной моркови — батат: сладковатый, нежный и идеально подходящий к утке. Такой вариант точно запомнится гостям.

Ингредиенты для утиной грудки: утиная грудка — 1 шт., соль и чёрный перец — по вкусу, соевый соус — 2 ст. л., сок апельсина — 3–4 ст. л., тимьян — несколько веточек, чеснок — 2–3 зубчика.
Ингредиенты для гарнира: батат — 2–3 средних клубня, сливочное масло — 40–50 г, мёд — 1 ст. л., грецкие орехи — по вкусу, соль — щепотка.

Приготовление: на коже утиной грудки сделайте неглубокие надрезы крест-накрест, не задевая мясо. Посолите, поперчите. Разогрейте сухую сковороду и выложите грудку кожей вниз. Жарьте на среднем огне около 7 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей. Переверните грудку, добавьте тимьян и чеснок, влейте соевый соус и апельсиновый сок. Готовьте ещё 5–6 минут, поливая мясо соусом. Снимите с огня и дайте утке «отдохнуть» 5–8 минут.

Батат очистите, нарежьте крупными кусочками. На сковороде растопите сливочное масло, выложите батат и обжаривайте 8–10 минут до мягкости и лёгкой румяности. Добавьте мёд, рубленые грецкие орехи и щепотку соли, аккуратно перемешайте и снимите с огня.

Ранее мы готовили минтай по-новогоднему под шубой. Классный рецепт, который раскрывает простую рыбку.

Проверено редакцией
Читайте также
Утка конфи к Новому году — нежное мясо с брусничным соусом: готовим так и подаем шедевр к празднику
Общество
Утка конфи к Новому году — нежное мясо с брусничным соусом: готовим так и подаем шедевр к празднику
Рецепт-находка для праздника: утка в медово-цитрусовой глазури
Семья и жизнь
Рецепт-находка для праздника: утка в медово-цитрусовой глазури
Забудьте скучный оливье! С яблоком он в 10 раз сочнее и вкуснее
Семья и жизнь
Забудьте скучный оливье! С яблоком он в 10 раз сочнее и вкуснее
Детям вместо химозных конфет: новогодние орешки с мёдом и специями — не устоят и взрослые
Общество
Детям вместо химозных конфет: новогодние орешки с мёдом и специями — не устоят и взрослые
Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество
Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
утка
Новый год
горячее
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.