26 декабря 2025 в 11:15

Минтай по-новогоднему под шубой — классный рецепт, который раскрывает простую рыбку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт я люблю за то, что он буквально преображает самую обычную рыбу. Минтай здесь получается сочным, нежным и совсем не будничным. Всё дело в овощной шубе и сливочно-яичной заливке с сыром. Готовится просто, выглядит нарядно и отлично подходит как для праздничного стола, так и для уютного ужина.

Ингредиенты: филе рыбы (минтай или любая белая рыба) — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 3 ст. л., яйца — 3 шт., чеснок — по вкусу, сыр — 100 г, соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости и лёгкой золотистости, слегка посолите и поперчите. Снимите с огня и дайте немного остыть. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите на дно обжаренные овощи ровным слоем, сверху разложите рыбу. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте измельчённый чеснок, щепоть соли и перца. Залейте рыбу получившейся смесью и посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180 °C около 30–35 минут, до румяной корочки. Подавайте горячим — минтай под шубой получается настолько вкусным, что к нему не нужен даже гарнир.

Ранее мы готовили салат «Хот порк», который умоет все оливье и шубы. Невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год.

