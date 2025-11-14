Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:28

Праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде — готовим в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти шашлычки в необычном цитрусовом маринаде, запеченные в духовке, доказывают, что из куриной грудки можно приготовить праздничное и сочное блюдо!

Вам понадобится: 500 г куриной грудки, 3 болгарского перца, сок 2 апельсинов, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец, прованские травы. Куриную грудку нарежьте кубиками, залейте маринадом из апельсинового сока, измельченного чеснока, масла и специй, оставьте на 1–2 часа в холодильнике. Болгарский перец нарежьте крупными квадратами. На шпажки или деревянные палочки, предварительно замоченные в воде, попеременно нанизывайте курицу и перец. Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментом, смажьте майонезом и запекайте 20–25 минут при 200 °C, иногда переворачивая.

Вкус этого блюда — это идеальный баланс нежности и пикантности: курица, маринованная в апельсиновом соке, приобретает тонкую цитрусовую нотку и золотистую корочку, а сладкий болгарский перец дополняет ее сочностью и ярким цветом. Подавайте шашлычки с рисом или свежими овощами — они гарантированно понравятся и взрослым, и детям.

