28 декабря 2025 в 17:45

У шашлыка нет шансов — готовлю сочную курочку в обычной духовке: мой секрет невероятно вкусного мяса без хлопот

Этот рецепт доказывает, что для идеального результата не нужны сложные маринады и долгое вымачивание. Простое обваливание в смеси специй и муки, плотная укладка в форму и запекание — вот и весь секрет курицы, которая по сочности и аромату даст фору любому шашлыку.

8–10 куриных голеней промываю и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем — это важно для корочки. В глубокой миске смешиваю сухие ингредиенты: три столовые ложки муки, столовую ложку сладкой молотой паприки, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку черного перца и полторы чайные ложки соли. Добавляю к сухой смеси четыре зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Тщательно все перемешиваю. Каждую подготовленную голень обильно обваливаю в этой ароматной смеси со всех сторон. Плотно, друг к другу, укладываю голени в форму для запекания (желательно, чтобы они соприкасались — так они останутся сочнее). Отправляю форму в разогретую до 200°C духовку на 40–50 минут. За это время на голенях образуется плотная, хрустящая, очень ароматная корочка, а мясо внутри приготовится и останется невероятно сочным. Подаю горячими.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

