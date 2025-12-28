Наш слоняра — такой рулет не оставит шансов другим закускам: готовлю мегабыстро из лаваша и бекона

Весь секрет этого блюда в тонком лаваше и быстром, интенсивном запекании при высокой температуре. Духовка успевает подрумянить лаваш до хруста, но не пересушить бекон, который отдает свой сок и аромат, делая закуску сочной внутри.

Два тонких армянских лаваша разрезаю на полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску кладу один ломтик бекона (всего 200 г), а сверху — ломтик твердого сыра (200 г). Если сыр не режется тонко, его можно натереть на крупной терке и насыпать горкой. Плотно скручиваю каждую полоску в рулет, начиная с края с начинкой. Каждый рулетик протыкаю деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы он не развернулся. Выкладываю рулетики на сухой противень или на решетку в один слой. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут. За это время лаваш станет золотистым и хрустящим, бекон подрумянится, а сыр внутри полностью расплавится. Подаю закуску горячей или теплой, предварительно вынув шпажки.

