Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:45

Наш слоняра — такой рулет не оставит шансов другим закускам: готовлю мегабыстро из лаваша и бекона

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весь секрет этого блюда в тонком лаваше и быстром, интенсивном запекании при высокой температуре. Духовка успевает подрумянить лаваш до хруста, но не пересушить бекон, который отдает свой сок и аромат, делая закуску сочной внутри.

Два тонких армянских лаваша разрезаю на полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску кладу один ломтик бекона (всего 200 г), а сверху — ломтик твердого сыра (200 г). Если сыр не режется тонко, его можно натереть на крупной терке и насыпать горкой. Плотно скручиваю каждую полоску в рулет, начиная с края с начинкой. Каждый рулетик протыкаю деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы он не развернулся. Выкладываю рулетики на сухой противень или на решетку в один слой. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут. За это время лаваш станет золотистым и хрустящим, бекон подрумянится, а сыр внутри полностью расплавится. Подаю закуску горячей или теплой, предварительно вынув шпажки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Немцы вынуждены затягивать пояса из-за роста цен на продукты
Европа
Немцы вынуждены затягивать пояса из-за роста цен на продукты
Фаршированные яйца — хит на все времена: рецепт простой закуски на Новый год, не останется и крошки
Общество
Фаршированные яйца — хит на все времена: рецепт простой закуски на Новый год, не останется и крошки
Быстрые пирожки из лаваша: вкуснющая начинка с творогом — хит на завтрак и перекус
Общество
Быстрые пирожки из лаваша: вкуснющая начинка с творогом — хит на завтрак и перекус
Французский киш лорен: секрет золотистой корочки
Семья и жизнь
Французский киш лорен: секрет золотистой корочки
Грибочки и фасоль — идеальный микс: вместо классического винегрета готовлю такой салат на радость семье
Общество
Грибочки и фасоль — идеальный микс: вместо классического винегрета готовлю такой салат на радость семье
еда
закуски
лаваш
бекон
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшему футболисту из сборной Англии грозит тюремный срок
Бельгия вышла из туалетного кризиса
В метро Киева неизвестные изрезали ножом лицо мужчине
Девять собак погибли в огненной ловушке
«Серьезный шаг»: депутат о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта
В Петербурге школьники подрались из-за флага Израиля
Суд арестовал петербуржца за секс со школьницами в подъездах
Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
В Роспотребнадзоре оценили готовность России к новым эпидемиям
Путин подписал важный закон для добровольцев
Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными
Канадская теннисистка защитила Курникову от шквала критики
Хоккеист уронил Лукашенко во время матча
Власти Москвы пошли на эксперимент с ИИ
Михалков ответил на вопрос о пролившем вино на Путина друге
Одной стране предрекли падение рождаемости до уровня 1899 года
Италию обвинили в смерти свободной партийной политики
Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком
В европейской стране переименовали 19 улиц из-за советского прошлого
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.