Шоколад, апельсин и корица: идеальная закуска к коньяку

Чем закусывать коньяк? NEWS.ru знает, как сделать вечер незабываемым. Итак, нарежьте 200 г темного шоколада (от 70% какао) на небрежные ломтики. Выложите на тарелку, чередуя с дольками апельсина, посыпанными щепоткой кайенского перца, и жареными миндальными лепестками.

Теперь главный аккорд: подогрейте 100 мл коньяка в ковшике до 60°C (не кипятите!). Снимите с огня, положите в него квадратик шоколада (20 г) и палочку корицы. Размешивайте 1 минуту, пока шоколад не растворится, создавая бархатный напиток.

Пьем подогретый коньяк с закуской в виде холодного шоколада и апельсина. Контраст температур и вкусов — теплый пряный напиток и небольшой зимний холодок — раскроет благородство коньяка.

