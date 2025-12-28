Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что чувствует себя хорошо после падения на льду во время хоккейного матча, передает телеканал RT. Инцидент произошел в ходе товарищеской игры со сборной Брестской области, когда хоккеист случайно столкнулся с главой государства, сбив его с ног.

Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре, — заявил Лукашенко.

После падения президент продолжил участие в игре: сбивший Лукашенко хоккеист сразу помог ему подняться. Итоговый счет матча составил 5:5. Решающую шайбу забросил сын президента Николай Лукашенко, благодаря чему его команда избежала поражения.

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть «посиневшими пальцами», но и не намерен уходить внезапно. Белорусский президент подчеркнул, что вопросы смены руководства должны решаться на выборах. Политик также призвал новые кадры в силовых ведомствах жестко пресекать любые попытки дестабилизации и «революционной» борьбы.