Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 18:12

Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду

Лукашенко рассказал о хорошем самочувствии после падения на хоккейном матче

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что чувствует себя хорошо после падения на льду во время хоккейного матча, передает телеканал RT. Инцидент произошел в ходе товарищеской игры со сборной Брестской области, когда хоккеист случайно столкнулся с главой государства, сбив его с ног.

Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре, — заявил Лукашенко.

После падения президент продолжил участие в игре: сбивший Лукашенко хоккеист сразу помог ему подняться. Итоговый счет матча составил 5:5. Решающую шайбу забросил сын президента Николай Лукашенко, благодаря чему его команда избежала поражения.

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть «посиневшими пальцами», но и не намерен уходить внезапно. Белорусский президент подчеркнул, что вопросы смены руководства должны решаться на выборах. Политик также призвал новые кадры в силовых ведомствах жестко пресекать любые попытки дестабилизации и «революционной» борьбы.

Александр Лукашенко
падения
хоккей
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Трамп раскрыл, почему США подменяют ООН
Шоколад, апельсин и корица: идеальная закуска к коньяку
Дмитриев: миротворцы и честный диалог победят конфликты в мире
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.