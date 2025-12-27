Девочка из Нижнего Тагила пошла в школу и оказалась под землей

Девочка из Нижнего Тагила пошла в школу и оказалась под землей Школьница из Нижнего Тагила упала в люк по пути на занятия

Школьница из Нижнего Тагила по дороге на занятия провалилась в открытый люк, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Девочка смогла зацепиться руками. Прохожие оперативно пришли ей на помощь и вызвали медиков. В результате инцидента она отделалась лишь ушибами.

Родители пострадавшей написали заявление в полицию, однако с них потребовали объяснительную за выбор ребенком опасного маршрута. Семья утверждает, что ответственность лежит на коммунальщиках, которые оставили технический колодец открытым после расчистки снега.

Ранее житель Красноярска по имени Максим заявил, что возле городской администрации в лобовое стекло автомобиля, где находилась его супруга с двумя маленькими детьми, влетел фрагмент металлической крышки канализационного люка. Удар был такой силы, что массивный осколок пролетел внутрь и оказался на переднем пассажирском сидении, в то время как дети были на заднем ряду.

Кроме того, в пресс-службе СУ СК по Омской области сообщили, что пенсионер провалился в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за повреждения подземной теплотрассы. По данным ведомства, мужчина получил ожоги 60% тела и был госпитализирован, а следствие возбудило уголовное дело по факту халатности против сотрудников АО «Тепловая компания».