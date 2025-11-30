День матери
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне

В центре Красноярска канализационный люк пробил авто матери с двумя детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Красноярске возле мэрии в лобовое стекло автомобиля, в котором находились мать с двумя маленькими детьми, влетел осколок канализационного люка, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Удар был настолько сильным, что тяжелый металлический фрагмент оказался на переднем пассажирском сидении.

По словам жителя Красноярска Максима, супруга ехала по улице Вейнбаума. В салоне на задних сидениях находились дети. В какой-то момент в лобовое стекло их автомобиля внезапно попал фрагмент канализационного люка. По его словам, чудом удалось избежать трагедии, ведь водитель мог потерять управление.

Пострадавшие намерены обратиться в МВД и запросить видео с камер. Мужчина также сообщил журналистам о намерении привлечь виновников к ответственности и добиться компенсации.

Ранее два водителя, менявших колеса, погибли в результате столкновения грузовика с остановившимися автомобилями на Московском шоссе. Было установлено, что водитель 1966 года рождения совершил наезд на стоящие на выделенной полосе транспортные средства.

