Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой Жительницу Волгоградской области подозревают в ложном доносе из-за коровы

Правоохранители Волгоградской области завершили расследование и передали в суд дело о ложном доносе, передает Telegram-канал регионального ГУ МВД России. По версии следствия, жительница области могла продать купленную за счет государства корову и заявить о ее пропаже в органы.

Сотрудниками отделения МВД России по Нехаевскому району были проведены мероприятия, направленные на поиски лиц, похитивших животное, однако вскоре выяснилось, что злоумышленница ввела в заблуждение сотрудников органов внутренних дел, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что дело рассмотрит Нехаевский районный суд Волгоградской области. Женщине грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

