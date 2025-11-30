День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 20:23

Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой

Жительницу Волгоградской области подозревают в ложном доносе из-за коровы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правоохранители Волгоградской области завершили расследование и передали в суд дело о ложном доносе, передает Telegram-канал регионального ГУ МВД России. По версии следствия, жительница области могла продать купленную за счет государства корову и заявить о ее пропаже в органы.

Сотрудниками отделения МВД России по Нехаевскому району были проведены мероприятия, направленные на поиски лиц, похитивших животное, однако вскоре выяснилось, что злоумышленница ввела в заблуждение сотрудников органов внутренних дел, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что дело рассмотрит Нехаевский районный суд Волгоградской области. Женщине грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее в Томске сотрудники полиции нашли и вернули 500 тыс. рублей и ювелирные украшения пассажиру автобуса. Им оказался 42-летний житель Липецкой области, который возвращался с вахты. Как выяснилось, мужчина вез заработанные деньги и ювелирные изделия, приобретенные в подарок родственникам. После необходимых проверок ценности были возвращены законному владельцу.

