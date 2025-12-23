Три золота ОИ, эротические фотосессии, допинг: как живет лыжница Чепалова

23 декабря исполнилось 49 лет одной из самых титулованных российских лыжниц Юлии Чепаловой. Сколько раз спортсменка становилась олимпийской чемпионкой, что известно о ее личной жизни, когда получила приглашение сняться в Playboy — в материале NEWS.ru.

Что известно о лыжнице Чепаловой

Чепалова родилась 23 декабря 1976 года в Комсомольске-на-Амуре. Семья Юлии имеет эвенкийские корни (один из крупнейших коренных народов Сибири и Дальнего Востока. — NEWS.ru). Тренером спортсменки был ее отец Анатолий. Чепалова стала самой юной лыжницей, которой удалось выиграть золотую медаль в личной гонке на Олимпийских играх: в 1998-м в Нагано. Она победила на дистанции 30 км свободным стилем в возрасте 21 года.

Позднее спортсменка поднималась на высшую ступень пьедестала в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2006-м в Турине. Чепалова стала единственным российским представителем зимних видов спорта, которая завоевала золотые медали на трех разных Олимпиадах. Победа в личном спринте на Играх-2002 стала первой в истории лыжных гонок и единственной для России. В ее активе также два серебра Олимпиад (2002, 2006) и бронза (2002). Кроме того, Чепалова дважды становилась чемпионкой мира (2001, 2005), а в 2001-м выиграла общий зачет Кубка мира.

Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. Юлия Чепалова (на снимке) завоевала золотую медаль в спринте на дистанции 1,5 км Фото: Белоусов Виталий/ИТАР-ТАСС

Почему лыжница Чепалова завершила спортивную карьеру

24 августа 2009-го Федерация лыжных гонок России объявила, что перед началом сезона Чепалова не прошла допинг-контроль — у спортсменки обнаружили эритропоэтин (ЭПО, гормон, улучшающий доставку кислорода к мышцам и повышающий уровень гемоглобина. — NEWS.ru).

После приема данного препарата у спортсмена в разы увеличивается выносливость. Побочный эффект эритропоэтина — образование тромбов. ЭПО находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). В 2009 году его обнаружили у биатлонистов Альбины Ахатовой, Дмитрия Ярошенко и Екатерины Юрловой-Перхт.

Отец Чепаловой заявил, что никакого эритропоэтина не было и нет. По его мнению, спортсменам просто попытались сказать: «Сидите там, в России, и не рыпайтесь». Чепалов утверждал, что данный препарат давно никто не употребляет, а принять его случайно невозможно. Спортсменка также отвергала обвинения в применении запрещенного вещества.

До сих пор непонятно, как эритропоэтин попал в организм Чепаловой. Отец спортсменки заявил о заговоре. По его словам, Юлия завершила карьеру не из-за обвинений в допинге, а по состоянию здоровья. После триумфа на Олимпиаде-2006 Чепалова пропустила год из-за беременности. Игры в Ванкувере в 2010 году должны были стать ее последним международным стартом. У спортсменки появились проблемы со щитовидной железой, и эндокринологи настояли на завершении карьеры, добавил отец лыжницы.

13 августа Чепалова уведомила об этом Федерацию лыжных гонок России. На следующий день в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) пришло письмо от WADA о допинге. Чепалов заявил, что не позволит марать имя дочери, и настаивал на проведении судебных разбирательств.

Проба Б дала положительный результат, и спортсменку дисквалифицировали на два года.

Юлия Чепалова с отцом, лыжным тренером Анатолием Чепаловым в своей квартире Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС

Когда лыжница Чепалова снялась в откровенных фотосессиях

Чепалова привлекла к себе внимание общественности уже в 19 лет. В 1995 году она попала в сборную России и выиграла юниорский чемпионат мира. В своей пятой гонке россиянка попала в топ-10 на этапе Кубка мира.

После победы на Олимпиаде-1998 россиянку признали одной из самых красивых спортсменок и стали приглашать на фотосессии. На Играх в Нагано лыжницу назвали «Мисс очаровательная улыбка Нагано».

В 2001 году Чепалова согласилась принять участие в съемках для спецпроекта «Пируэты в стиле ню» журнала «Спорт-клуб». В качестве моделей также выступили известные фигуристки Ирина Лобачева, Мария Бутырская и Анна Семенович (на тот момент она еще была спортсменкой. — NEWS.ru). В 2002-м журнал выпустил календарь «Чемпионы в стиле ню». На его обложку, кроме Чепаловой, попали звезды других видов спорта: фристайлистка Оксана Кущенко, велогонщица Зульфия Забирова и легкоатлетка Иоланда Чен.

Фотосессия Чепаловой была одной из самых откровенных. Девушка позировала фотографу на побережье в образе русалки. Вместе с ней в кадре появился первый муж, лыжник Дмитрий Ляшенко.

«Там интересно было работать, и нам дали возможность самим отбирать снимки для публикации. Правда, они обманули меня, схитрили — есть кадр, где я почти голый вместе с Юлей. Я долго сопротивлялся такому кадру. Говорили, что он останется у нас в семейном альбоме, однако они решили, что он хорошо ложится в тему, и опубликовали», — сказал он.

По словам Чепаловой, этими съемками был сильно недоволен ее отец.

«Он у нас жуткий консерватор. Но в то же время никогда не давит, вообще всегда воспитывал во мне самостоятельность и умение самой принимать решения. Но я-то видела его реакцию», — вспоминала спортсменка.

После съемок в «Спорт-клубе» ходили слухи, что Чепаловой поступило предложение от журнала Playboy. Девушке якобы предложили гонорар в $50 тыс. После Олимпиады-2006 спортсменка заявила, что приглашение действительно поступило, но она отказалась от съемок. Лыжница также рассказывала, что работала с GQ, Maxim и «крутым швейцарским журналом». В 2023 году в интервью «Спорт-Экспрессу» Чепалова заявила, что отдала бы все ради съемок в Playboy.

«Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю журнал и говорю: „Смотрите, какая красота была!“ Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет?» — говорила спортсменка.

Юлия Чепалова Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни лыжницы Чепаловой

Чепалова была замужем за Ляшенко в период с 2000 по 2006 год. В 2008-м она обвенчалась с бронзовым призером Олимпиады-2006 лыжником Василием Рочевым, а в 2019 году пара официально зарегистрировала свои отношения.

У Чепаловой пятеро детей: Олеся (родилась в 2003-м), Василина (2007), Василий (2012), Павел (2015) и Алексей (2018). Сейчас экс-лыжница является председателем Федерации лыжных гонок Марий Эл, главой федерации Республики Коми по акробатическому рок-н-роллу и членом попечительского совета Федерации спортивной борьбы Хабаровска.

«У меня пятеро детей, все живы-здоровы, отличные отношения со всеми. У меня муж классный. Дед у нас здоровый, тренирует до сих пор. Живу хорошо, машина, работа есть, занимаюсь любимым делом. У меня есть собака, кошка, даже они ладят. Все, о чем девочка могла мечтать, есть», — сказала Чепалова в интервью «СЭ».

