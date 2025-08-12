Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская

Мария Бутырская — звезда российского фигурного катания конца 1990-х — начала 2000-х годов. В карьере спортсменки было много взлетов и падений. Кто убил ее гражданского мужа, что известно о романе фигуристки с актером Маратом Башаровым, за какого хоккеиста она вышла замуж — в материале NEWS.ru.

Чем известна фигуристка Бутырская

Бутырская родилась в Москве 28 июня 1972 года. В возрасте пяти лет она начала заниматься фигурным катанием в спортивном клубе «Вымпел». Первым ее тренером была Ирина Нифонтова. В группе Елены Водорезовой (Буяновой) Бутырская считалась лучшей ученицей до тех пор, пока не перешла к новому специалисту.

Мария не смогла найти общий язык с Галиной Василькевич. У Бутырской стали развиваться комплексы, исчезла вера в собственные силы и появилось желание навсегда оставить спорт. Фигуристку исключили из школы ЦСКА, но тренер Елена Чайковская убедила ее вернуться к тренировкам. Мария начала заниматься под руководством Владимира Ковалева. В 1991 году Бутырская перешла к тренеру Виктору Кудрявцеву. Спортсменка рассказывала, что этот специалист помог ей довести технику прыжков до автоматизма.

Мария — первая российская одиночница, ставшая чемпионкой мира по фигурному катанию. Бутырская победила в 1999 году в Хельсинки. Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой России и трижды выигрывала европейское первенство.

Во время программ фигуристки часто звучала классическая музыка. У Бутырской была традиция — перед выходом на лед на всех соревнованиях она съедала дольку лимона. В 2003 году фигуристка завершила карьеру.

Кто убил гражданского мужа фигуристки Бутырской

Бутырская встречалась с бизнесменом из Москвы Сергеем Стерляговым. Мужчина был женат на момент их знакомства. Позднее он бросил жену с двумя детьми ради спортсменки. Бутырская и Стерлягов жили в гражданском браке.

В 2001 году фигуристка уехала на предолимпийский сбор в Италию, а бизнесмен решил сделать ремонт в квартире. Когда фигуристка вернулась домой, Стерлягова там не было. Предприниматель несколько дней не выходил на связь. Впоследствии тело бизнесмена нашли на улице.

Мария Бутырская, 1999 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Бутырская искала Стерлягова вместе с его бывшей женой. Они съездили на его квартиру, выписали последние номера телефона, с которых звонил бизнесмен, и вышли на преступника. Убийцей оказался мастер по изготовлению мебели, которого Стерлягов нанял для ремонта. Гражданский муж спортсменки был недоволен выполненной работой и отказался платить. Мужчины повздорили. Рабочий ударил Сергея ножкой стула по голове и обмотал его голову полиэтиленовым пакетом, чтобы не залить пол кровью. Бизнесмен задохнулся, после чего мебельщик выкинул тело на улицу.

«На похоронах невозможно было его узнать. Его хоронили в закрытом гробу, но всех нас вызывали на опознание. Я заходила в морг, чтобы посмотреть на него. Не поверила просто. Уже всё разложилось, не было ни носа, ничего. Его опознали только по цепочке или браслету», — рассказала Бутырская в программе «Секрет на миллион».

Убийцу задержали. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Бутырская отмечала, что преступник пытался связаться с ней из тюрьмы.

«Он мне писал, говорил: „Положите деньги на счет, я расскажу, что случилось“. Уже из тюрьмы. Это ужасно. Мне не надо ничего. Было страшно и неприятно. Я даже проконсультировалась, мне сказали, что он продолжит вытягивать из меня деньги», — сказала фигуристка.

Что известно о романе фигуристки Бутырской и актера Башарова

Бутырской приписывали романы со многими известными мужчинами, включая актеров Андрея Панина и Марата Башарова. С первым их связывала только дружба. В программе «Секрет на миллион» Бутырская подтвердила информацию о романе с Башаровым. По словам фигуристки, отношения с актером были недолгими.

«Мы с Маратом совершенно разные люди. Я спортсменка, привыкла соблюдать режим, все делать правильно. С Маратом не получалось так, ведь он актер. Он обаятельный, интересный, известный мужчина. С ним каждый день — праздник. Я не выдержала этого веселья, хотела уже детей и найти мужчину, с которым создам семью», — заявила Бутырская.

За какого хоккеиста вышла замуж фигуристка Бутырская

В 2005 году Бутырская познакомилась с хоккеистом Вадимом Хомицким. На тот момент защитник выступал за ЦСКА. Вадим и Мария встретились в общей компании — сидели за одним столом.

«Нас познакомили общие друзья. Я не обращала тогда на Вадика особого внимания, потому что знала: он намного младше меня, на десять лет. Поэтому чувствовала себя как-то некомфортно. Спустя уже столько лет совместной жизни на тему возраста мы уже не задумываемся. Мне даже кажется, что я моду такую ввела. Хоккеисты берут себе в жены женщин старше себя. Я не одна такая», — говорила Бутырская.

Мария Бутырская и Вадим Хомицкий Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Хомицкого не смутила разница в возрасте. Хоккеист ухаживал за спортсменкой и делал ей дорогие подарки. Он подчеркнул, что никогда не увлекался фигурным катанием, поэтому не воспринимал Бутырскую как звезду мирового уровня. По словам хоккеиста, ему пришлось сильно постараться, чтобы завоевать сердце Марии.

«Вадим всегда вел себя очень искренне, и знаки внимания начались уже с первого дня нашего знакомства. Мне все это казалось забавным и смешным, а потом, видя, какие поступки ради меня Вадим совершает, стало приятно. Я начала понимать, что это за человек. Мое сердце растаяло. Например, он мог взять ключи от моей машины, поехать отремонтировать ее и поставить обратно на место. Такой вот сюрприз. Или, помню, когда я вернулась после съемок „Больших гонок“ из ЮАР, он встретил меня на лимузине ночью с огромным букетом цветов. Зима. Стоял жуткий холод. Вадик тогда развез всех моих подруг на шикарном авто по домам», — вспоминала Бутырская.

В 2006 году Вадим и Мария поженились. Хомицкий улетел играть в Национальную хоккейную лигу. Мария не смогла поехать с мужем из-за тренерской работы. Хоккеист не сумел пробиться в основную команду «Далласа» и выступал только за их фарм-клуб «Айова Старз». В 2007 году он вернулся в Россию.

Супруги воспитывают троих детей. В 2007-м у спортсменов родился сын Владислав, спустя два года — девочка Александра. Бутырская родила сына Гордея в 2017-м в возрасте 44 лет.

Чем сейчас занимается фигуристка Бутырская

Сейчас Бутырская работает тренером — занимается в основном с маленькими детьми. Она снималась в проектах «Большие гонки», «Игра на выбывание» и «Параллельно любви».

Мария следит за основными событиями в мировом фигурном катании. В 2022 году она заявила, что этот вид спорта невозможно представить без россиян.

Мария Бутырская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мне кажется, Международный союз конькобежцев (ISU) скоро поймет, что отсутствие фигуристов из РФ пагубно влияет и на уровень конкуренции, и на смотрибельность, и на интерес зрителей», — говорила Бутырская.

По ее словам, некоторые российские фигуристы вынуждены менять спортивное гражданство.

«У нас в стране действительно большая конкуренция, очень много хороших фигуристов. Всегда могут возникнуть мысли: ради чего кататься, если даже не можем попасть в сборную? Они столько занимаются фигурным катанием, им хочется выступать на международных стартах. И они не первые такие. Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов», — сказала Бутырская в разговоре с NEWS.ru.

В мае 2025 года спортсменка раскритиковала решение не допустить российские спортивные пары и танцевальные дуэты на Олимпийские игры — 2026.

«Никто не знает, по каким причинам отказали нашим парам и танцорам. Надо понять, почему так произошло, что не устроило ISU. То, что творится, — нет слов. Хорошо, что хотя бы допустили наших одиночников. Нас просто лишают медалей на Олимпиаде, знают, что мы можем везде класс показать. Конечно, это неприятно», — сказала Бутырская.

