25 ноября 2025 в 15:51

Обнародовано видео освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Освобождение российскими войсками Иванополья в Донецкой Народной Республике позволило подойти вплотную к южным окраинам Константиновки, сообщает Минобороны России, публикуя видео взятия населенного пункта под контроль. На кадрах запечатлена работа расчетов БПЛА, сопровождающаяся надписью «Иванополье под нашим контролем».

Успех штурмовиков Южной группировки войск позволил подойти вплотную к южным окраинам Константиновки, затруднив положение противника в городе. Операторы ударных БПЛА получили возможность практически беспрепятственно выявлять и уничтожать военные цели противника в Константиновке, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что российские операторы беспилотников после освобождения Иванополья в Донецкой Народной Республике получили возможность для беспрепятственного уничтожения военных целей в Константиновке. В оборонном ведомстве добавили, что ВС России вплотную приблизились к южным районам административного центра. В министерстве подчеркивали, что в успешной операции принимали участие подразделения Южной группировки войск.

Россия
СВО
Украина
Минобороны РФ
ДНР
