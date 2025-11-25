Освобождение российскими войсками Иванополья в Донецкой Народной Республике позволило подойти вплотную к южным окраинам Константиновки, сообщает Минобороны России, публикуя видео взятия населенного пункта под контроль. На кадрах запечатлена работа расчетов БПЛА, сопровождающаяся надписью «Иванополье под нашим контролем».

Успех штурмовиков Южной группировки войск позволил подойти вплотную к южным окраинам Константиновки, затруднив положение противника в городе. Операторы ударных БПЛА получили возможность практически беспрепятственно выявлять и уничтожать военные цели противника в Константиновке, — говорится в сообщении.

