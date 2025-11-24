День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:30

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется создать по-настоящему праздничную атмосферу и наполнить дом волшебными ароматами, нет ничего лучше домашней выпечки. Эти медово-творожные колечки станут настоящим украшением новогоднего стола и прекрасным подарком для близких. Они получаются невероятно нежными, воздушными и ароматными — мед придает им золотистый цвет и тонкий вкус, а творог делает текстуру просто тающей во рту. Такое угощение понравится и взрослым, и детям, а готовится оно на удивление просто. Испеките их побольше — они исчезают со стола с невероятной скоростью!

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 3 ст.л. жидкого меда, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя и щепотка ванилина. Разомните творог вилкой, добавьте размягченное масло, мед, яйцо и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут в холодильнике. Раскатайте пласт толщиной 1 см, стаканом вырежьте кружки, а маленькой формочкой или крышкой сделайте в середине отверстия. Обмакните каждое колечко в сахарный песок и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю или кофе — эти солнечные колечки поднимут настроение даже в самый хмурый зимний день!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Общество
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Общество
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
Общество
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
Обычные пироги уже наскучили. На праздничный стол готовлю бастийю — марокканский пирог с яйцом и курицей! Вкусно и необычно
Общество
Обычные пироги уже наскучили. На праздничный стол готовлю бастийю — марокканский пирог с яйцом и курицей! Вкусно и необычно
В праздники не толстею! Готовлю легкий салат «О-ля-ля» с курицей и яблоками
Семья и жизнь
В праздники не толстею! Готовлю легкий салат «О-ля-ля» с курицей и яблоками
рецепты
кулинария
творог
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный камбэк: ЦСКА победил «Зенит» и вернулся в лидеры Единой лиги ВТБ
Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.