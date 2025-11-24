Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Когда хочется создать по-настоящему праздничную атмосферу и наполнить дом волшебными ароматами, нет ничего лучше домашней выпечки. Эти медово-творожные колечки станут настоящим украшением новогоднего стола и прекрасным подарком для близких. Они получаются невероятно нежными, воздушными и ароматными — мед придает им золотистый цвет и тонкий вкус, а творог делает текстуру просто тающей во рту. Такое угощение понравится и взрослым, и детям, а готовится оно на удивление просто. Испеките их побольше — они исчезают со стола с невероятной скоростью!

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 3 ст.л. жидкого меда, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя и щепотка ванилина. Разомните творог вилкой, добавьте размягченное масло, мед, яйцо и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут в холодильнике. Раскатайте пласт толщиной 1 см, стаканом вырежьте кружки, а маленькой формочкой или крышкой сделайте в середине отверстия. Обмакните каждое колечко в сахарный песок и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю или кофе — эти солнечные колечки поднимут настроение даже в самый хмурый зимний день!

