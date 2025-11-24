Обычные пироги уже наскучили. На праздничный стол готовлю бастийю — марокканский пирог с яйцом и курицей! Вкусно и необычно

Когда хочется устроить кулинарное путешествие, не выходя из дома, стоит обратиться к восточной кухне. Марокканская бастийя — это не просто пирог, а настоящее произведение искусства, которое поражает своим вкусом и ароматом. Под хрустящими слоями тончайшего теста фило скрывается сочная курица с яйцом и уникальным букетом специй — шафраном, куркумой, корицей и петрушкой. Этот пирог идеально подойдет для особого случая, когда хочется удивить гостей чем-то изысканным и необычным. Несмотря на экзотичность, бастийя готовится достаточно просто, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 6 листов теста фило, 4 яйца, 1 большая луковица, пучок петрушки, 50 г сливочного масла, по 1 ч.л. куркумы и молотой корицы, щепотка шафрана, соль и перец. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте с луком до готовности. Добавьте специи и мелко нарубленную петрушку. Вбейте яйца и быстро помешивайте, чтобы получилась рассыпчатая яичная крошка. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите 3 листа теста фило, смазывая каждый растопленным маслом. Равномерно распределите начинку. Накройте оставшимися листами теста, также смазывая маслом. Заверните края внутрь. Смажьте верх маслом и выпекайте при 180°C 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей, посыпав корицей и сахарной пудрой.

