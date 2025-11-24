День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:00

Обычные пироги уже наскучили. На праздничный стол готовлю бастийю — марокканский пирог с яйцом и курицей! Вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется устроить кулинарное путешествие, не выходя из дома, стоит обратиться к восточной кухне. Марокканская бастийя — это не просто пирог, а настоящее произведение искусства, которое поражает своим вкусом и ароматом. Под хрустящими слоями тончайшего теста фило скрывается сочная курица с яйцом и уникальным букетом специй — шафраном, куркумой, корицей и петрушкой. Этот пирог идеально подойдет для особого случая, когда хочется удивить гостей чем-то изысканным и необычным. Несмотря на экзотичность, бастийя готовится достаточно просто, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 6 листов теста фило, 4 яйца, 1 большая луковица, пучок петрушки, 50 г сливочного масла, по 1 ч.л. куркумы и молотой корицы, щепотка шафрана, соль и перец. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте с луком до готовности. Добавьте специи и мелко нарубленную петрушку. Вбейте яйца и быстро помешивайте, чтобы получилась рассыпчатая яичная крошка. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите 3 листа теста фило, смазывая каждый растопленным маслом. Равномерно распределите начинку. Накройте оставшимися листами теста, также смазывая маслом. Заверните края внутрь. Смажьте верх маслом и выпекайте при 180°C 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей, посыпав корицей и сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Общество
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Общество
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
Общество
Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами
В праздники не толстею! Готовлю легкий салат «О-ля-ля» с курицей и яблоками
Семья и жизнь
В праздники не толстею! Готовлю легкий салат «О-ля-ля» с курицей и яблоками
На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом
Общество
На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом
рецепты
выпечка
пироги
кулинария
кухни мира
новогодний стол 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.