22 ноября 2025 в 18:03

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас на гостеприимный Восток? Тавая — традиционная сирийская запеканка из картофеля и фарша, которая является настоящим воплощением домашнего уюта арабской кухни. Это не просто запеканка, а целая симфония вкусов, где нежный картофель, ароматный мясной фарш и восточные специи создают удивительную гармонию. Сирийцы готовят таваю в каждой семье, и у каждого есть свой секрет идеального сочетания специй. Это блюдо пахнет теплом, гостеприимством и тем особым уютом, который бывает только в домах, где любят и умеют вкусно готовить.

Для таваи вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 помидора, 200 г сметаны или йогурта, смесь восточных специй (кориандр, кумин, корица), соль, перец, растительное масло. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Лук и чеснок обжарьте с фаршем до готовности, добавьте специи. В смазанную форму выкладывайте слоями: картофель, фарш, нарезанные помидоры. Повторите слои. Залейте сметаной, смешанной с водой. Запекайте 40–50 минут при 180 °C до мягкости картофеля и золотистой корочки. Дайте немного остыть и подавайте со свежими овощами и лавашом. Эта запеканка особенно хороша с мятным чаем или айраном!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

