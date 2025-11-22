Танец SHAMAN и Мизулиной восхитил зрителей на концерте в Кремле

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина на сцене Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил будущую супругу, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, на сцену Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене». Они танцевали под песню «Ты моя». Поклонники артиста встретили пару аплодисментами, передает корреспондент NEWS.ru.

Мизулина по случаю дня рождения и концерта SHAMAN надела голубое платье-бюстье в пол. Когда танец завершился, певец поцеловал будущую жену сказав: «На правах мужа!»

SHAMAN перед концертом заявил, что торжественная церемония по случаю свадьбы с Мизулиной состоится в следующем году без публичной огласки. Артист подчеркнул, что мероприятие пройдет в узком кругу близких людей без участия прессы и фотосъемки.

Кроме того, Дронов заявил, что они с Мизулиной решили не менять фамилии после свадьбы. По словам певца, для них важнее сохранить привычный порядок в повседневной жизни и не тратить время на бюрократические процедуры. Он признался, что они с Мизулиной не хотят шумного торжества и планируют обойтись «без сенсаций».