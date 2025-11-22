Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 18:40

«Как вы это представляете?»: SHAMAN и Мизулина высказались о смене фамилии

SHAMAN заявил, что они с Мизулиной не будут менять фамилии после свадьбы

SHAMAN и Екатерина Мизулина SHAMAN и Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) перед своим концертом в Государственном Кремлевском дворце «30 лет на сцене» заявил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной решили не менять фамилии после свадьбы. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, для них важнее сохранить привычный порядок в повседневной жизни и не тратить время на бюрократические процедуры.

Менять фамилию — это значит документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова, — отметил исполнитель.

Что касается свадебных мероприятий, то Дронов рассказал, что празднование запланировано на следующий год. Он признался, что они с Мизулиной не хотят шумного торжества и планируют обойтись «без сенсаций».

Думаем о каком-то закрытом помещении. Все будет очень спокойно, очень потихоньку, без сенсаций, — подчеркнул певец.

Ранее SHAMAN намеренно оставил без ответа вопрос о возможном появлении в его творчестве композиции, посвященной браку с Мизулиной. Артист объяснил, что любой прямой ответ может либо лишить публику сюрприза, либо вызвать разочарование.

