SHAMAN сохранил интригу вокруг новой песни для Мизулиной SHAMAN не стал подтверждать или опровергать планы на песню о свадьбе с Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) намеренно оставил без ответа вопрос о возможном появлении в его творчестве композиции, посвященной браку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист объяснил в беседе с РИА Новости, что любой прямой ответ может либо лишить публику сюрприза, либо вызвать огорчение.

Если, допустим, я вам сейчас скажу да, то я испорчу сюрприз. Если я скажу нет, то я человека расстрою. Поэтому не скажу ни да ни нет — пусть это будет интригой, — сказал SHAMAN.

Церемония бракосочетания пары состоялась ранее в Донецке, о чем они сами сообщили 5 ноября. Мероприятие прошло в узком кругу, а его почетным гостем стал глава ДНР Денис Пушилин. О своих романтических отношениях SHAMAN и Мизулина публично объявили еще в марте на концерте артиста в московском комплексе «Live Арена».

Ранее Дронов заявил, что они с Мизулиной не планируют отмечать свадьбу с размахом. По словам музыканта, торжество пройдет в кругу самых близких друзей. На мероприятии также не будет журналистов и камер.