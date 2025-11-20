Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:48

SHAMAN ответил, какой будет его свадьба с Мизулиной

Певец SHAMAN заявил, что на свадьбе с Мизулиной будут только близкие люди

Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной не планируют отмечать свадьбу с размахом. По словам музыканта, которые приводит РИА Новости, торжество пройдет в кругу самых близких друзей. На мероприятии также не будет журналистов и камер.

С размахом и большим количеством гостей не планируем. Это будет без камер, без ваших коллег, без СМИ, без каких-либо прицелов. Будут самые близкие люди. <…> Широкой церемонии не планируется, не ждите. Все будет в закрытом формате — культурно, тихо, мирно — и все на этом, — сказал певец.

При этом SHAMAN не исключил, что широкая церемония все же может состояться в будущем, «когда будет такой порыв». По его словам, это произойдет не раньше следующего года.

Ранее SHAMAN поделился подробностями того, как он предложил руку и сердце Мизулиной. Артист рассказал, что это значимое событие произошло в домашней обстановке после его возвращения с гастролей.

