SHAMAN раскрыл детали предложения руки и сердца Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) поделился подробностями того, как он предложил руку и сердце главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В интервью РИА Новости артист рассказал, что это значимое событие произошло в домашней обстановке после его возвращения с гастролей.

SHAMAN уточнил, что супруга всегда встречает его с работы красивой и готовит ужин. Он добавил, что, несмотря на возможную усталость после поездки, он неизменно приходил с букетом цветов, и именно в такой момент за ужином он задал главный вопрос.

Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: «Да», — рассказал Дронов.

Пара официально оформила свои отношения 5 ноября во время визита в Донецкую Народную Республику. Церемония бракосочетания прошла в местном ЗАГСе в камерной обстановке, а среди немногих гостей присутствовал глава республики Денис Пушилин.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что в репертуаре певца SHAMAN не будут появляться песни о любви после свадьбы с Мизулиной. По его мнению, исполнитель намерен придерживаться того жанра, который полюбился поклонникам.