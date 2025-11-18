Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:01

Продюсер рассказал, изменит ли SHAMAN репертуар после свадьбы с Мизулиной

Продюсер Рудченко: в репертуаре SHAMAN не появятся песни о любви после свадьбы

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В репертуаре певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не будут появляться песни о любви после свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, исполнитель намерен придерживаться того жанра, который полюбился поклонникам.

Я не думаю, что бракосочетание с Екатериной Мизулиной как-то повлияет на репертуар SHAMAN и, в принципе, на концепцию этого проекта. Думаю, он продолжит работать в большей степени с акцентом на патриотические песни. Будут в репертуаре попсовые варианты, поп-рок для души, скажем так. Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным. От него этого ждут и его фанаты, — поделился Рудченко.

Он подчеркнул, что брак с Мизулиной — это всего лишь романтический этап в жизни SHAMAN, который не повлияет на карьеру артиста. По мнению продюсера, это также не должно отразиться на гонорарах исполнителя.

Ранее SHAMAN сообщил, что расписался с Мизулиной. Артист рассказал, что они решили посетить ЗАГС во время визита в Донецк.

