SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что расписался с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В Telegram-канале артист написал, что они решили посетить ЗАГС во время визита в Донецк.

В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались, — написал SHAMAN.

Ранее результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ показали, что SHAMAN в третий раз занял лидирующую позицию среди певцов российской эстрады, а Полина Гагарина в четвертый раз подтвердила свое звание лучшей певицы. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Согласно опросу, 28% респондентов считают SHAMAN лучшим певцом года. На втором месте расположился народный артист РФ Олег Газманов с результатом 16%.

До этого SHAMAN и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг объявили о выходе новой песни под названием «4 ноября», приуроченной ко Дню народного единства. Артист сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что премьера композиции состоится в рамках проекта «Современная музыкальная карта России».