05 ноября 2025 в 11:56

Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в третий раз занял лидирующую позицию среди певцов российской эстрады, а Полина Гагарина в четвертый раз подтвердила свое звание лучшей певицы, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно опросу, 28% респондентов считают SHAMAN лучшим певцом года. На втором месте Олег Газманов с результатом 16%, на третьем — Сергей Лазарев, набравший 11%. В тройку лидеров также попали Григорий Лепс и Николай Басков, каждый из которых получил по 6%. Филипп Киркоров занял пятое место с таким же количеством голосов — 6%.

Гагарина заняла первое место среди певиц, получив 17% голосов. На втором месте — Валерия с 11%, а Лариса Долина — на третьем с 8%. Далее идут Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, набравшие по 7% голосов каждая.

Ранее SHAMAN и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг объявили о выходе новой песни под названием «4 ноября», приуроченной ко Дню народного единства. Артист сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что премьера композиции состоится в рамках проекта «Современная музыкальная карта России».

