SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг анонсировали песню «4 ноября», посвященную Дню народного единства. Как сообщил артист в своем Telegram-канале, ее премьера состоится в рамках проекта «Современная музыкальная карта России».

Мы споем о любви и ответственности за родную землю, о ратных подвигах русских воинов. Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс. Каждый раз, когда враг стоял у порога нашей страны или претендовал на наши земли, мы объединялись ради освобождения Отечества, — написал артист.

Ранее директор SHAMAN Александр заявил, что не слышал о недовольстве фанатов из Белгорода из-за цен на билеты на концерт артиста. Так он прокомментировал пост телеведущей Ксении Собчак о якобы жалобах белгородцев на высокую стоимость.

До этого Роспатент отказался регистрировать фразу «Я русский» как товарный знак певца SHAMAN. Глава ведомства Юрий Зубов заявил, что она является общеупотребимой. Ранее исполнитель подал в Роспатент две заявки на регистрацию соответствующего товарного знака.