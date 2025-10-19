Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:31

Роспатент отказался делать фразу «Я русский» товарным знаком SHAMAN

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Фраза «Я русский» является общеупотребимой, поэтому Роспатент отказался регистрировать ее как товарный знак певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), объяснил РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов. Ранее исполнитель подал в Роспатент две заявки на регистрацию соответствующего товарного знака.

Причина [отказа] — несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя, — пояснил Зубов.

В Роспатенте добавили, что слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу своей общеупотребимости, не будет соответствовать критериям охраноспособности. Автор хита «Я русский» планировал выпускать под этим знаком вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. SHAMAN также хотел создать одноименный бренд парфюмерии и косметики.

Ранее певец SHAMAN представил в КНДР новую песню, посвященную северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Визит в дружественную страну стал вторым для исполнителя. На концерте российских артистов в Пхеньяне также присутствовал лидер КНДР, он лично выразил им благодарность за выступление.

