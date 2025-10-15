Появилось видео с новой песней SHAMAN о Ким Чен Ыне

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представил в КНДР новую песню, посвященную северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Telegram-канал «Светский хроник» опубликовал видео, где артист исполняет новый хит перед восторженной публикой.

Отмечается, что визит в дружественную страну стал вторым для исполнителя. На концерте российских артистов в Пхеньяне, где выступил SHAMAN, также присутствовал лидер КНДР. Он лично выразил благодарность российским певцам.

Известно, что в концерте приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. Среди гостей также присутствовали министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и сестра лидера Ким Е Чжон.

Ранее Дронов поделился впечатлениями от реакции северокорейской публики на свои патриотические композиции. Артист признался, что не ожидал такого эмоционального отклика от зрителей во время концерта в Пхеньяне. Выступление состоялось в рамках мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Кореи.