В США раскрыли планы масштабных реформ в армии США хотят укрупнить военные командования под новую стратегию нацбезопасности

Американские власти намерены провести реорганизацию системы региональных командований вооруженных сил, сообщает портал The Intercept. Планируется объединить несколько существующих командований в более крупные структуры для повышения эффективности в соответствии с новой стратегией национальной безопасности.

Как сказано в материале, Вашингтон намерен пересмотреть глобальное военное присутствие, чтобы сосредоточиться на противодействии угрозам в Западном полушарии. Согласно новому плану, Северное и Южное командования будут объединены в единое Американское командование (АМЕРИКОМ). Европейское, Центральное и Африканское командования также сольются в одну структуру, получившую название Международного командования.

При этом Индо-Тихоокеанское командование сохранит свою самостоятельность и автономность. В стратегии также подчеркивается отказ от долгосрочных обязательств в Африке и участия в «бесконечных войнах» на Ближнем Востоке.

