12 января 2026 в 14:20

Бойцы ВС России освободили населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
ВС России освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, в операции участвовала группировка войск «Днепр».

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Россия может освободить всю территорию Донецкой Народной Республики к концу зимы 2026 года. По его словам, у Вооруженных сил Украины почти не осталось резервов для сопротивления.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что ВС РФ могут освободить город Орехов в Запорожской области уже к началу весны. Это откроет возможность для дальнейшего продвижения армии к административному центру региона, объяснил он.

Также Кнутов рассказал, что российские удары по Одессе создадут препятствия для поставок западного оружия ВСУ. Как заявил эксперт, таким образом ВС РФ изолируют маршруты, связывающие Украину с Румынией и Польшей.

Минобороны
Запорожская область
ВС РФ
освобождения
