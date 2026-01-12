Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:55

Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу

Военэксперт Кнутов: удары России по Одессе усложнят поставки оружия ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские удары по Одессе создадут препятствия для поставок западного оружия ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, таким образом ВС РФ изолируют маршруты, связывающие Украину с Румынией и Польшей.

ВС РФ будут широко использовать удары по логистическим цепочкам. Сейчас Одесса почти изолирована от возможности свободно перевозить оружие. Россия работает по портовой инфраструктуре и транспортным путям, в результате осложнена поставка оружия из Румынии в Одесскую область и далее на Украину. Сама Одесса также находится в сложном положении. Удар «Орешником» показал, что мы начинаем достаточно активно работать и по целям на Западной Украине. Удар возмездия стал ключевым в этом вопросе. Если мы продолжим в том же духе, это осложнит поставки оружия с территории Польши. Это скажется на обеспечении украинских войск, их пополнении боеприпасами, дронами и другим вооружением, — поделился Кнутов.

Ранее сообщалось, что российская армия усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ответ на удары ВСУ по черноморским городам. Это привело к значительному снижению экспорта зерна с Украины — почти на 25% в декабре. Основные удары пришлись на порты Одессы, в том числе на порт Южный.

