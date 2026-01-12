Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:53

Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны

Военэксперт Кнутов: Россия может освободить Орехов к началу весны

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы России могут освободить город Орехов в Запорожской области уже к началу весны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это откроет возможность для дальнейшего продвижения армии РФ к административному центру региона. Он отметил, что и на других участках фронта также ожидается наступление российских войск.

Если говорить о задачах ВС РФ до весны — это продвижение к Запорожью и освобождение Орехова. Уже сейчас войска взяли Степногорск. После освобождения Орехова появится возможность движения к Запорожью. На границе между Днепропетровской и Запорожской областями продолжится продвижение войск РФ к Павлограду. В Донбассе после Красноармейска и Димитрова наши войска с Долгопольского выступа будут двигаться с юга на север, обходя Славянско-Краматорскую агломерацию. Одновременно с Северска будет происходить продвижение в сторону Славянска с выходом к Изюму, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Зеленое на территории Запорожской области был освобожден силами российской армии. Данную операцию провели военные группировки войск «Восток».

До этого военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник». Целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.

Россия
Запорожская область
СВО
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
