12 января 2026 в 14:26

Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима

Политолог Дубравский: Трамп не будет свергать режим в Колумбии и Мексике

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп не будет пытаться свергнуть режимы в Колумбии и Мексике, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, глава Белого дома уже «проломил» мексиканского лидера Клаудию Шейнбаум в миграционных вопросах, поэтому любое внешнее вмешательство в политическую жизнь страны лишено практического смысла.

Трамп не пойдет на свержение главы Колумбии Густаво Петро, потому что в этом году президентские выборы. Это будет бессмысленно. Могут выиграть как правые, так и левые, но пока, скорее всего, левые. В Мексике то же самое. Трамп не пойдет на свержение, потому что он уже проломил Шейнбаум в начале этого года на новую миграционную политику и увеличение войск на территории границы Мексики и США. Поэтому я напомню, что сейчас американско-мексиканскую границу переходит практически ноль нелегальных мигрантов, — пояснил Дубравский.

Ранее Петро заявил, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием остановить мировую войну. По словам Трампа, встреча с колумбийским коллегой состоится в первую неделю февраля.

США
Дональд Трамп
Колумбия
Мексика
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
