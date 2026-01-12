Системы ПВО сбили за сутки 52 БПЛА ВСУ

Российские системы ПВО за сутки нейтрализовали пять управляемых авиабомб и 52 беспилотника, принадлежащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также было уничтожено четыре реактивных снаряда.

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда, выпущенных из американской системы залпового огня HIMARS, а также 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО над Ростовской областью. По информации ведомства, атаки были зафиксированы в промежуток с 07:00 до 08:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что силы ПВО России за ночь успешно нейтрализовали и перехватили 13 БПЛА украинской стороны. Четыре беспилотника были уничтожены над Ростовской областью, по два — над Крымом, Адыгеей, Курской областью и над акваторией Черного моря. Один беспилотный летательный аппарат был сбит над Воронежской областью.