ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS

Украинские войска под утро обстреляли Макеевку с применением РСЗО HIMARS, сообщили в управлении администрации правительства и главы ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В результате атаки повреждены торговые объекты, кафе, склады и автомобили.

Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения торговых объектов, кафе, складских помещений и семи автомобилей по улице Вокзальной, — говорится в сообщении.

Обстрел был совершен в 04:45 по московскому времени в понедельник, 12 января. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей накануне вечером. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.