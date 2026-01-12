Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:19

ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS

РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинские войска под утро обстреляли Макеевку с применением РСЗО HIMARS, сообщили в управлении администрации правительства и главы ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В результате атаки повреждены торговые объекты, кафе, склады и автомобили.

Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения торговых объектов, кафе, складских помещений и семи автомобилей по улице Вокзальной, — говорится в сообщении.

Обстрел был совершен в 04:45 по московскому времени в понедельник, 12 января. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей накануне вечером. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

ДНР
атаки ВСУ
HIMARS
РСЗО
Макеевка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.