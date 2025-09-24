«Как на рок-концерте»: SHAMAN рассказал о реакции граждан КНДР на его песни

«Как на рок-концерте»: SHAMAN рассказал о реакции граждан КНДР на его песни SHAMAN впечатлила реакция публики в КНДР на его выступления и русские песни

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился впечатлениями от реакции северокорейской публики на свои патриотические композиции. Артист в интервью сайту aif.ru признался, что не ожидал такого эмоционального отклика от зрителей во время концерта в Пхеньяне.

Выступление состоялось в рамках мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Кореи. Музыкант отметил особую атмосферу во время исполнения песен «Я русский» и «Встанем».

Я не ожидал, что будет такая реакция под «Я русский», — как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну а когда весь зал встал под «Встанем»… Я привык к тому, что в России это очень особенная песня, очень личная для каждой русской семьи. Но и в КНДР это тоже очень личная для каждой семьи песня, — указал певец.

По словам артиста, северокорейская публика продемонстрировала глубокое понимание патриотической тематики его творчества. Концерт в КНДР занял особое место в его профессиональной деятельности.

Поездка артиста в Северную Корею состоялась в составе делегации Министерства культуры РФ под руководством заместителя министра Андрея Малышева. Помимо концертной программы, SHAMAN отметил современный облик Пхеньяна, сочетающий развитие с сохранением национальной идентичности.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко оценил поступок SHAMAN, который представлял Россию на международном конкурсе «Интервидение» и попросил жюри не оценивать свое выступление. По его словам, музыкант поступил достойно.