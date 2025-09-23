Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), представлявший Россию на международном конкурсе «Интервидение», понимал, что делает, когда попросил жюри не оценивать его выступление, заявил KP.RU продюсер Игорь Матвиенко. По его мнению, артист выступил достойно.

Ярослав, думаю, понимал, что делает. В любом случае, он сделал все, что от него зависело. И достойно представил страну, — сказал Матвиенко.

Продюсер также выразил уверенность, что конкурс станет трамплином для выхода SHAMAN на международную арену. Он отметил, что российские артисты, в частности Полина Гагарина и Витас, уже снискали популярность в Китае, и высказал предположение, что творчество Ярослава Дронова также может найти отклик у местной публики.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала организацию «Интервидения» крупной победой России и традиционного мира. Она заявила, что конкурс стал ответом на «грязь и извращения» западной культурной экспансии, а его итоги объединили миллиарды людей, уставших от современного абсурда.