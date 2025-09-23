Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:31

Матвиенко оценил поступок SHAMAN на «Интервидении»

Матвиенко: SHAMAN поступил достойно, отказавшись от оценок на «Интервидении»

Игорь Матвиенко Игорь Матвиенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), представлявший Россию на международном конкурсе «Интервидение», понимал, что делает, когда попросил жюри не оценивать его выступление, заявил KP.RU продюсер Игорь Матвиенко. По его мнению, артист выступил достойно.

Ярослав, думаю, понимал, что делает. В любом случае, он сделал все, что от него зависело. И достойно представил страну, — сказал Матвиенко.

Продюсер также выразил уверенность, что конкурс станет трамплином для выхода SHAMAN на международную арену. Он отметил, что российские артисты, в частности Полина Гагарина и Витас, уже снискали популярность в Китае, и высказал предположение, что творчество Ярослава Дронова также может найти отклик у местной публики.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала организацию «Интервидения» крупной победой России и традиционного мира. Она заявила, что конкурс стал ответом на «грязь и извращения» западной культурной экспансии, а его итоги объединили миллиарды людей, уставших от современного абсурда.

SHAMAN
Интервидение
Игорь Матвиенко
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.