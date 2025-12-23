Новый год-2026
23 декабря 2025 в 17:15

Путин стал политиком года для трети россиян

ФОМ: треть россиян безоговорочно назвали Путина человеком года

Владимир Путин
Главным политическим лидером года для россиян остается президент Владимир Путин — за него проголосовали 36% респондентов, о чем свидетельствует последний опрос ФОМ. Его ближайшие коллеги по рейтингу отстают со значительным разрывом: главу МИД Сергея Лаврова выбрали 6% опрошенных, а премьер-министра Михаила Мишустина — 5%. Исследование проводилось в начале декабря в 53 регионах страны, подтверждая стабильность политических предпочтений населения.

В культурной сфере главную строчку занял режиссер Никита Михалков (7%), оставив позади певца SHAMAN. Среди спортсменов безусловным фаворитом стал Александр Овечкин (9%), за чьими успехами в НХЛ продолжают следить и в России. Также в тройку лидеров вошли фигурист Роман Костомаров и боец ММА Ислам Махачев, получившие по 2% голосов.

Опрос охватил полторы тысячи человек из почти ста населенных пунктов. Итоги года показывают, что интересы россиян распределены между проверенными временем фигурами: в ключевых сферах — политике, кино и хоккее — люди отдают предпочтение уже состоявшимся лидерам.

Ранее сообщалось, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Наибольший отклик аудитории вызвали вопросы, связанные со специальной военной операцией.

