Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:15

Россияне оценили работу Путина

ФОМ: 80% россиян заявили, что положительно оценивают работу Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подавляющее большинство граждан России высоко оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента. Исследование фонда «Общественное мнение» показало, что 80% респондентов заявили о своем доверии к российскому лидеру.

В ходе опроса также оценивалась работа правительства в целом. Чуть более половины респондентов (51%) назвали ее скорее хорошей. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина получила положительные оценки у 57% граждан.

Ранее другой опрос показал, что большинство граждан России (60%) чувствуют себя счастливыми. При этом самыми довольными жизнью оказались жители Сибири. Противоположную позицию заняли 34% опрошенных — они заявили, что не могут причислить себя к счастливцам. Остальные 6% затруднились с ответом, посчитав вопрос слишком сложным для однозначного определения.

Также аналитики выяснили отношение россиян к колебаниям валютных курсов. Более половины граждан (54%) полагают, что весной текущего года доллар подорожает до 89 рублей. Исследование показало, что уверенность людей в прогнозировании курса снизилась. Год назад дать краткосрочный прогноз могли 60% опрошенных. Сейчас же на это способен лишь каждый второй респондент.

ФОМ
опросы
Владимир Путин
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
Посетителя ресторана уличили в подкидывании волос из подмышек в еду
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.