Россияне оценили работу Путина

Подавляющее большинство граждан России высоко оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента. Исследование фонда «Общественное мнение» показало, что 80% респондентов заявили о своем доверии к российскому лидеру.

В ходе опроса также оценивалась работа правительства в целом. Чуть более половины респондентов (51%) назвали ее скорее хорошей. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина получила положительные оценки у 57% граждан.

Ранее другой опрос показал, что большинство граждан России (60%) чувствуют себя счастливыми. При этом самыми довольными жизнью оказались жители Сибири. Противоположную позицию заняли 34% опрошенных — они заявили, что не могут причислить себя к счастливцам. Остальные 6% затруднились с ответом, посчитав вопрос слишком сложным для однозначного определения.

Также аналитики выяснили отношение россиян к колебаниям валютных курсов. Более половины граждан (54%) полагают, что весной текущего года доллар подорожает до 89 рублей. Исследование показало, что уверенность людей в прогнозировании курса снизилась. Год назад дать краткосрочный прогноз могли 60% опрошенных. Сейчас же на это способен лишь каждый второй респондент.