07 октября 2025 в 20:38

В МИД России назвали одну особенность «Интервидения»

МИД России: «Интервидение» станет многолетним конкурсом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Музыкальный конкурс «Интервидение» будет многолетним состязанием, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов. По его словам, которые передает РИА Новости, в будущем также расширится число участников.

Мы знаем, что следующий конкурс будет в Саудовской Аравии, уже ведутся консультации с другими странами. Это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться, — отметил Алимов.

Ранее стало известно, что певица и фаворитка Филиппа Киркорова Марго Овсянникова может представить Россию на «Интервидении» в следующем году. Источник в Министерстве культуры РФ отметил, что творчество и деятельность певицы одобряют многие сотрудники ведомства. Кроме того, отказ Марго представлять Сан-Марино на Евровидении добавил ей очков.

При этом музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев усомнился, что Марго представит Россию на музыкальном конкурсе. По его словам, требования к исполнителям отличаются от условий организаторов Евровидения.

