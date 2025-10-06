Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:24

Стало известно, кто может представить Россию на «Интервидении-2026»

Певица Марго может представить Россию на «Интервидении-2026»

Марго Овсянникова и Филлип Киркоров Марго Овсянникова и Филлип Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица и фаворитка Филиппа Киркорова Марго Овсянникова может представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение» в следующем году, пишут «Страсти» со ссылкой на анонимный источник из Министерства культуры РФ. По его словам, страна должна стать триумфатором мероприятия в 2026 году.

Она талантливая, молодая, яркая, любит удивлять и побеждать. А в том, что мы должны победить в следующем году, никто не сомневается, — рассказал он.

Источник отметил, что творчество и деятельность певицы одобряют многие сотрудники ведомства. Кроме того, отказ Марго представлять Сан-Марино на Евровидении добавил ей очков.

Ранее певица Ольга Серябкина заявила, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на «Интервидении» подтвердил статус крутого артиста. По мнению исполнительницы, у артиста был достаточно сложный номер.

Однако телеведущий Отар Кушанашвили обрушился с критикой на SHAMAN. Шоумен осудил певца за то, что он не дал показать себя другим конкурсантам, которые хотели бы принять участие в голосовании.

Интервидение
Филипп Киркоров
конкурсы
певицы
