На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США

На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США Euractiv: Европа не может победить зависимость от спутников США

Европейским странам потребуется как минимум два-три года, чтобы избавиться от зависимости от американских средств слежения в космосе, сообщили на портале Euractiv. Поэтому в ближайшее время ЕС не удастся избежать шантажа и утаивания информации со стороны США, отметили аналитики.

Европейцам и украинцам придется полагаться на спутниковые изображения <…> которые могут предоставить только США <…> С учетом этих реалий европейцы вкладывают деньги в спутники для получения разведданных <…> Европейский потенциал, который заменит американский, появится, возможно, в течение двух или трех лет, — уточнили в издании.

Ранее ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа Янь Сюэтун заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли сосредоточится на формировании новой глобальной архитектуры безопасности. По словам эксперта, глава Белого дома будет больше заниматься экономической проблематикой.

Также стало известно, что страны Евросоюза призывают готовиться к прямой конфронтации с президентом США из-за ужесточения риторики главы американской администрации об установлении контроля над Гренландией. По мнению лидеров региона, хозяин Белого дома настроен агрессивно.