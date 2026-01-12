Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:57

На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США

Euractiv: Европа не может победить зависимость от спутников США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейским странам потребуется как минимум два-три года, чтобы избавиться от зависимости от американских средств слежения в космосе, сообщили на портале Euractiv. Поэтому в ближайшее время ЕС не удастся избежать шантажа и утаивания информации со стороны США, отметили аналитики.

Европейцам и украинцам придется полагаться на спутниковые изображения <…> которые могут предоставить только США <…> С учетом этих реалий европейцы вкладывают деньги в спутники для получения разведданных <…> Европейский потенциал, который заменит американский, появится, возможно, в течение двух или трех лет, — уточнили в издании.

Ранее ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа Янь Сюэтун заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли сосредоточится на формировании новой глобальной архитектуры безопасности. По словам эксперта, глава Белого дома будет больше заниматься экономической проблематикой.

Также стало известно, что страны Евросоюза призывают готовиться к прямой конфронтации с президентом США из-за ужесточения риторики главы американской администрации об установлении контроля над Гренландией. По мнению лидеров региона, хозяин Белого дома настроен агрессивно.

США
Европа
спутники
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, когда подарок может считаться взяткой
Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.