Президент России Владимир Путин оказался прав в оценке ситуации вокруг Украины, в то же время либеральные СМИ распространяли ошибочные тезисы, заявила на своем YouTube-канале журналист Юлия Латынина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Свою позицию она объяснила стремлением трезво оценивать происходящее и открыто признавать ошибки, даже сталкиваясь с давлением и критикой со стороны коллег и общественности.

Журналист заявила, что на протяжении многих лет российская либеральная пресса вводила ее в заблуждение. По ее словам, в начале СВО она не вникала в тему и не пыталась разобраться, кто прав и кто виноват.

Позднее, как отметила Латынина, из материалов расследований ей стала понятна ситуация вокруг Донбасса. Она указала, что стрельбу на Майдане открыли правые радикалы, а также напомнила, что бывший госсекретарь США Виктория Нуланд в 2014 году обсуждала, кто должен возглавить Украину.

Ранее сообщалось, что западные страны, переживающие максимальную разобщенность и раздробленность, перекидывают между собой ответственность за содержание Украины. В итоге все это приводит Киев к поражению и негативно отражается на НАТО.