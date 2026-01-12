Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 10:58

В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель

В Стамбуле начали снос части пятизвездочного отеля после наркоскандала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Стамбула начали снос незаконных пристроек в пятизвездочном отеле Bebek на берегу Босфора, он стал объектом расследования по делу о наркотиках среди местной элиты и актеров, сообщает телеканал NTV. Бригады рабочих приступили к разбору несогласованных строений в этой фешенебельной гостинице.

Под снос попала веранда отеля, выходящая на Босфор, и ряд подсобных помещений. Эти меры принимаются на основании решения суда, который ранее приостановил работу этой гостиницы. Отель попал в поле зрения следствия в связи с проводимыми в Стамбуле антинаркотическими операциями и расследованием по фактам распространения запрещенных веществ среди известных актеров, музыкантов и блогеров. Сам владелец гостиницы был взят под стражу и признался в том, что организовывал «досуг для частных клиентов». В ходе обысков в отеле также были обнаружены наркотики.

Антинаркотические рейды проводятся в Стамбуле с осени прошлого года. Под стражу по делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков был взят актер Догукан Гюнгер, известный по сериалу «Клюквенный щербет». Фигуранткой дела также стала актриса Эзги Эйюбоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век». Всего были задержаны порядка 30 человек.

Турция
Стамбул
полиция
наркотики
рейды
отели
